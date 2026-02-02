Ciencia

Por qué un resfriado afecta con fuerza a unas personas y a otras no: estudio revela la clave

Un estudio de la Universidad de Yale reveló que la rapidez de la respuesta inmunológica nasal define la gravedad del resfriado común causado por el rinovirus

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La respuesta inicial del sistema inmunológico en las células nasales explica por qué algunas personas sufren resfriados más intensos que otras.
La respuesta inicial del sistema inmunológico en las células nasales explica por qué algunas personas sufren resfriados más intensos que otras. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCResfrioGripe
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.