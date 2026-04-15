Ciencia

¿Por qué tirar sal en el inodoro? El truco casero que ayuda a eliminar olores y evitar obstrucciones

Tirar sal en el inodoro ayuda a eliminar olores, prevenir sarro y evitar obstrucciones. Conozca cómo aplicarla y cada cuánto usar este método casero

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Por El Universal / México / GDA
Usar sal en el inodoro neutraliza olores, evita sarro y reduce obstrucciones. Expertos recomiendan aplicarla de forma periódica.
Usar sal en el inodoro neutraliza olores, evita sarro y reduce obstrucciones. Expertos recomiendan aplicarla de forma periódica. (Canva stock /Pixelshot / Marek Kupiec de Pexels)







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