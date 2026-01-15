Ciencia

Así funciona el truco casero sencillo que elimina el mal olor de las tuberías sin químicos agresivos

Conozca el truco casero con bicarbonato y vinagre que elimina el mal olor de las tuberías. Es económico, seguro y recomendado por expertos en limpieza del hogar

Por El Universal / México / GDA
El bicarbonato, el vinagre y el agua caliente permiten limpiar las tuberías, eliminar malos olores y prevenir acumulaciones de grasa de forma sencilla.
El bicarbonato, el vinagre y el agua caliente permiten limpiar las tuberías, eliminar malos olores y prevenir acumulaciones de grasa de forma sencilla. ( Canva /Canva)







notas iaSUCtruco caserolimpiezatuberías
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

