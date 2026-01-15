Así funciona el truco casero sencillo que elimina el mal olor de las tuberías sin químicos agresivos

El bicarbonato, el vinagre y el agua caliente permiten limpiar las tuberías, eliminar malos olores y prevenir acumulaciones de grasa de forma sencilla.

El mal olor en las tuberías representa una molestia frecuente en los hogares, especialmente en zonas urbanas. Este problema no solo se relaciona con la infraestructura sanitaria. El uso diario del fregadero, el lavabo o la coladera influye de forma directa en la acumulación de residuos orgánicos, grasa y restos de jabón, principales responsables de los olores persistentes.

Especialistas en limpieza del hogar señalan que existen métodos caseros, económicos y seguros que permiten eliminar estos olores sin dañar las tuberías ni poner en riesgo la salud. Entre las alternativas más recomendadas destaca una combinación de ingredientes comunes que muchas personas ya tienen en casa.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y organización del hogar The Spruce, uno de los procedimientos más efectivos consiste en usar bicarbonato de sodio, vinagre y agua caliente. Esta opción natural funciona tanto para eliminar el mal olor como para prevenir su reaparición cuando se aplica de manera periódica.

El truco casero paso a paso para eliminar el mal olor

Este método se basa en una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad adherida en el interior de las tuberías y a neutralizar los olores acumulados.

Ingredientes necesarios

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente o hirviendo

Opcional: sal gruesa, café molido o cáscaras de cítricos

Procedimiento

Preparación del desagüe. Vierta media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Activación de la mezcla. Agregue una taza de vinagre blanco sobre el bicarbonato. Reacción efervescente. La mezcla burbujea de inmediato y actúa sobre los residuos orgánicos. Tiempo de reposo. Deje actuar la solución entre 15 y 30 minutos. Enjuague final. Vierta una olla de agua caliente o hirviendo para arrastrar los restos disueltos y eliminar el olor.

Por qué este método resulta efectivo y seguro

La eficacia de este truco se explica por principios químicos simples. El bicarbonato de sodio funciona como un agente alcalino suave. El vinagre aporta acidez. Al combinarse, ambos desprenden grasa, restos de comida y acumulaciones de jabón que se adhieren a las paredes internas de las tuberías.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el uso de alternativas no tóxicas en la limpieza doméstica reduce la exposición a compuestos químicos irritantes y resulta más seguro para los sistemas de drenaje del hogar.

El agua caliente cumple un papel clave. Facilita la disolución de grasas y permite que los residuos se desplacen sin provocar obstrucciones. Como complemento, el uso ocasional de cáscaras de cítricos aporta un aroma fresco gracias a su contenido de ácido cítrico, recomendado en guías de limpieza sostenible.

Recomendaciones para el mantenimiento preventivo

Evite verter aceites o restos de comida en el desagüe.

en el desagüe. Use coladeras o filtros para retener residuos sólidos.

para retener residuos sólidos. Aplique este procedimiento una vez al mes como medida preventiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.