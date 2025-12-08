Ciencia

¿Por qué tener un perro podría cambiar la salud mental de los adolescentes?

Un nuevo estudio reveló que la convivencia con perros modifica la microbiota de los jóvenes y favorece su comportamiento social

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos japoneses estudiaron el impacto del microbioma compartido entre adolescentes y perros sobre el comportamiento social.
Científicos japoneses estudiaron el impacto del microbioma compartido entre adolescentes y perros sobre el comportamiento social. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGperro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.