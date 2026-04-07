Ciencia

¿Por qué su gato deja comida en el plato? Estudio revela el factor oculto que influye en su apetito

Investigación demuestra que los olores influyen en cuánto comen los gatos, incluso sin cambiar el alimento

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Por O Globo / Brasil / GDA
El olfato regula el apetito de los gatos. Cambiar olores puede aumentar su interés por la comida, según estudio científico.
El olfato regula el apetito de los gatos. Cambiar olores puede aumentar su interés por la comida, según estudio científico. (Canva Stock/Doina Craciun's Images / Clara Vasilica´s Images)







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