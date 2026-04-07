¿Por qué su gato deja comida en el plato? Estudio revela el factor oculto que influye en su apetito

El olfato regula el apetito de los gatos. Cambiar olores puede aumentar su interés por la comida, según estudio científico.

Los gatos domésticos suelen dejar alimento en su plato, incluso cuando hay ración disponible. Este comportamiento no responde solo a la saciedad. Un estudio científico identificó un factor clave: el olfato.

La investigación, desarrollada por la Universidad de Iwate en Japón, analizó cómo los olores influyen en la motivación de los felinos para comer. Los resultados indicaron que el apetito no depende únicamente de si el animal está lleno.

El estudio se publicó el 31 de marzo en la revista Physiology & Behavior. Los científicos realizaron experimentos controlados para evaluar la “habituación y deshabituación” a los olores.

Olor y apetito en los gatos

En la primera fase, los investigadores analizaron el interés de los gatos por alimentos variados frente a opciones repetidas. Se establecieron seis ciclos de alimentación. Cada ciclo duró diez minutos. Entre cada uno hubo pausas de diez minutos.

Los gatos que recibieron alimentos repetidos redujeron su consumo de forma progresiva. En cambio, aquellos con dieta variada mostraron una disminución menor en la ingesta.

En pruebas adicionales, los científicos introdujeron nuevos olores sin cambiar el alimento. Este estímulo provocó un aumento en el consumo. Sin embargo, cuando los olores se saturaron entre ciclos, la ingesta disminuyó aún más.

El patrón cambió al variar nuevamente los olores. Los gatos recuperaron el interés por la comida.

Más allá de la saciedad

El autor principal, Masao Miyazaki, explicó que los gatos no dejan de comer solo porque estén satisfechos. La motivación disminuye cuando el animal se acostumbra al olor del alimento. Esta puede reactivarse con un estímulo olfativo diferente.

Los hallazgos amplían el conocimiento sobre la conducta alimentaria felina. Según los investigadores, estos resultados pueden ayudar en estrategias para gatos con poco apetito. También aportan información útil para el manejo nutricional de animales mayores o enfermos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.