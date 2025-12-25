Salud

¿Por qué los gatos piden comida cuando sus platos aún están llenos? Esto dice la ciencia

Aunque parezca un comportamiento extraño, que un gato pida comida teniendo su plato lleno puede estar relacionado con factores sensoriales y no con hambre real

Por La Nación / Argentina / GDA
Los gatos a menudo piden comida a pesar de tener sus platos llenos. La elección del plato adecuado y servir porciones frescas puede mejorar su alimentación.
Los gatos pueden rechazar su comida por el tipo de plato. Esta conducta, lejos de ser un capricho, responde a su sensibilidad. (Canva)







