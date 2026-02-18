Ciencia

¿Por qué se pierde sal al sudar tras ejercicio intenso? Esta es la explicación científica

La sudoración regula la temperatura corporal y elimina electrolitos. El ejercicio intenso reduce la reabsorción de sodio y aumenta el sabor salado

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
El cuerpo pierde más sal cuando el ejercicio es intenso. La ósmosis y la menor reabsorción de sodio explican el sudor más salado.
El cuerpo pierde más sal cuando el ejercicio es intenso. La ósmosis y la menor reabsorción de sodio explican el sudor más salado. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

