¿Por qué se pierde sal al sudar tras ejercicio intenso? Esta es la explicación científica

El cuerpo pierde más sal cuando el ejercicio es intenso. La ósmosis y la menor reabsorción de sodio explican el sudor más salado.

El sudor es un mecanismo esencial para regular la temperatura corporal. Se produce en las glándulas sudoríparas, células especializadas distribuidas en todo el cuerpo. Una persona tiene entre 2 y 4 millones de estas glándulas. Solo un 5% permanece activo al mismo tiempo. Esto evidencia una gran capacidad para sudar.

La activación del sudor inicia cuando el sistema nervioso autónomo envía impulsos eléctricos desde el hipotálamo. Este proceso responde a estímulos específicos. Entre ellos destacan la termorregulación, emociones intensas como el estrés o el miedo y factores metabólicos como el ejercicio o la fiebre.

Según una revisión clínica publicada en la revista Temperature por la investigadora Lindsay Baker, el sudor no es solo agua: es un sistema complejo donde intervienen péptidos como la dermcidina, que actúa como un antibiótico natural en nuestra piel.

¿Por qué el sudor contiene sal?

El líquido que producen las glándulas sudoríparas contiene principalmente agua y cloruro de sodio (NaCl). Esta sustancia aporta el sabor salado. También incluye otros electrolitos como potasio (K+), calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+).

La presencia de sal responde a un principio químico llamado ósmosis. El agua se desplaza hacia zonas con mayor concentración de solutos como sal o azúcar. Esta propiedad facilita que el sudor llegue con rapidez a la superficie de la piel. El objetivo es enfriar el cuerpo mediante evaporación.

Antes de salir al exterior parte del sodio se reabsorbe en los conductos de las glándulas. El cuerpo conserva así estos iones. Sin embargo cuando el ejercicio es intenso o la temperatura ambiental es elevada el organismo necesita enfriarse con mayor rapidez. En esos casos aumenta la sudoración y disminuye la reabsorción de sodio. El resultado es un sudor más salado.

¿Es malo tener sudor salado?

Un sudor con mayor concentración de sal no implica un problema de salud. La sudoración también permite eliminar exceso de sal. Una persona con alto consumo de sodio puede notar un sabor más salado al sudar.

El sudor además cumple otras funciones. Contiene aminoácidos que contribuyen a hidratar la piel. Incluye péptidos antimicrobianos que ayudan a combatir bacterias y hongos que intentan ingresar al organismo.

¿Por qué el sudor huele mal?

El sudor casi no tiene olor al salir del cuerpo. El mal olor aparece cuando entra en contacto con la microbiota de la piel.

Las bacterias metabolizan sus componentes y generan sustancias como ácidos grasos y tioalcoholes. Estas son responsables del olor desagradable.

