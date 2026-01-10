Ciencia

Por qué recomiendan poner vinagre blanco en las llaves de su casa

Las llaves que usted usa todos los días pueden albergar más bacterias de lo que imagina. Un truco con vinagre blanco promete limpiarlas, desinfectarlas y devolverles el brillo de forma simple y económica

Por La Nación / Argentina / GDA
Rociar vinagre blanco en las llaves ayuda a desinfectarlas, remover suciedad invisible y devolverles el brillo con un proceso simple y seguro.
Rociar vinagre blanco en las llaves ayuda a desinfectarlas, remover suciedad invisible y devolverles el brillo con un proceso simple y seguro.







