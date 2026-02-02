¿Por qué recomiendan poner una taza de vinagre en la lavadora? Un truco simple con resultados inesperados

El vinagre blanco en la lavadora funciona como limpiador y suavizante natural. Reduce olores, cuida la ropa y mejora el rendimiento del aparato.

Los trucos de limpieza natural ganan espacio en redes sociales. Entre ellos destaca uno poco comentado. Consiste en agregar una taza de vinagre blanco en la lavadora. Aunque suena inusual, este método aporta beneficios claros para la ropa y para el mantenimiento del electrodoméstico. Además, resulta accesible y económico.

El vinagre blanco actúa como un limpiador natural por su acidez. Esta propiedad permite eliminar residuos de detergente, suavizante y minerales que se acumulan con el uso frecuente. Con el paso del tiempo, estos restos provocan malos olores, manchas en las prendas y una menor eficiencia de la máquina.

Beneficios de usar vinagre al lavar la ropa

Uno de los principales aportes del vinagre es su capacidad para neutralizar olores. Cuando la ropa sale con aroma a humedad, añadir una taza durante el ciclo de lavado ayuda a eliminar bacterias y hongos responsables de ese problema.

Otro beneficio relevante es su función como suavizante natural. Al remover los residuos que endurecen las fibras, las prendas quedan más suaves al tacto. Esta característica favorece a personas con piel sensible o alergias. A diferencia de productos comerciales, el vinagre no deja restos que dañen los tejidos con el tiempo.

Cómo aplicar el vinagre de forma correcta en la lavadora

Para aprovechar sus efectos, se recomienda añadir una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente o directamente en el tambor. La elección depende del objetivo.

Si la intención es limpiar la lavadora, el proceso se realiza sin ropa y con agua caliente una vez al mes. Para suavizar y desodorizar prendas, el vinagre se agrega durante el ciclo de enjuague. Este producto no deja olor en la ropa al finalizar el lavado, ya que se evapora durante el secado.

