¿Por qué recomiendan poner una taza de vinagre en la lavadora? Un truco simple con resultados inesperados

Un método casero poco conocido utiliza vinagre blanco para eliminar residuos, olores y bacterias en la lavadora y en las prendas

Por El Universal / México / GDA
El vinagre blanco en la lavadora funciona como limpiador y suavizante natural. Reduce olores, cuida la ropa y mejora el rendimiento del aparato.
El vinagre blanco en la lavadora funciona como limpiador y suavizante natural. Reduce olores, cuida la ropa y mejora el rendimiento del aparato.







