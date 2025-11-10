Los trucos caseros que muchos desconocen para dejar la ropa blanca como nueva

La ropa blanca tiende a amarillearse, pero estos siete productos pueden ayudarle a blanquearla fácilmente en casa.

La ropa blanca suele ser esenciales en cualquier armario. Sin embargo, pierden su brillo con facilidad y muchas veces terminan arrumbadas por su aspecto amarillento o percudido, pese a que se laven con frecuencia.

Existen siete productos que permiten blanquear la ropa blanca en la lavadora o con un proceso de prelavado. Algunos son de uso común en el hogar, como el vinagre, el limón o el bicarbonato de sodio.

Otros incluyen opciones industriales, como blanqueadores sin cloro, detergentes especiales y cápsulas de lavado. También hay técnicas para combinar varios de estos ingredientes y obtener mejores resultados.

A continuación se detalla qué productos sirven y cómo aplicarlos de manera segura:

1. Limón

El ácido cítrico del limón actúa como agente natural de limpieza. Se puede usar para dejar en remojo prendas de algodón, poliéster o lino. Para hacerlo, mezcle el jugo de cuatro limones en cuatro litros de agua caliente. Deje la ropa en esa solución durante una hora o más si está muy percudida.

Añadir sal puede potenciar el efecto, ya que actúa como abrasivo natural. En algunos casos, se recomienda mezclar limón con bicarbonato de sodio para lograr un mayor blanqueamiento.

2. Vinagre

El vinagre blanco es útil para la prelavado de prendas blancas. Al mezclarlo con agua caliente y dejar las piezas en remojo por varias horas, puede eliminar olores y aclarar la tela.

Muchos usuarios también lo agregan directamente en el ciclo de lavado de la máquina. Añadir una taza de vinagre ayuda a remover residuos de jabón, detergente y suavizantes. Algunos incluso lo usan como sustituto del suavizante tradicional.

3. Blanqueadores sin cloro

Los blanqueadores a base de oxígeno funcionan bien para remover manchas y blanquear sin dañar los tejidos, a diferencia de los que contienen cloro. Requieren más tiempo de acción para mostrar resultados.

Son recomendados para ropa blanca, pero deben evitarse en telas como seda, gamuza o lana. Siempre revise la etiqueta de la prenda antes de usarlos.

4. Cápsulas de lavado

Estas cápsulas combinan detergente, suavizante y removedor de manchas. Se colocan directamente en la lavadora y ayudan a mantener el color blanco de las prendas mientras cuidan el tejido.

Son una opción práctica para quienes buscan facilidad y efectividad sin desperdiciar producto.

5. Bicarbonato de sodio

Puede usarse directamente en la lavadora, siempre que el manual del electrodoméstico lo permita. Otra opción consiste en preparar una mezcla con agua caliente, remojar la ropa por una hora o durante la noche, y luego lavarla en máquina.

También se recomienda combinar bicarbonato de sodio con vinagre de alcohol para obtener una solución blanqueadora y neutralizadora de olores.

6. Agua oxigenada

El agua oxigenada de 30 o 40 volúmenes puede aplicarse en ropa blanca que tenga tejidos sensibles. La recomendación es dejar las prendas en un balde con agua fría y el producto durante 30 minutos antes de enjuagar y pasar a la lavadora.

No se aconseja usarla en prendas que no toleren productos abrasivos ni calor.

7. Detergente para lavaplatos

Algunos detergentes para lavar platos, especialmente en polvo o líquidos especiales, contienen aditivos que ayudan a aclarar fibras blancas.

Se debe mezclar media taza del producto con un galón de agua caliente, dejar en remojo la ropa durante media hora y luego lavarla en la máquina.

¿Qué considerar antes de aplicar estos métodos?

Revise la etiqueta de cada prenda para verificar compatibilidad con los productos.

Evite usar estos métodos en ropa de color.

No mezcle productos sin confirmar si son compatibles.

Haga una prueba en una parte oculta antes de aplicar en toda la prenda.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.