¿Por qué recomiendan poner papel aluminio en la escoba? El truco que mejora la limpieza sin químicos

El aluminio ayuda a disminuir la electricidad estática al barrer y facilita recoger polvo y pelusas en pisos duros

Por El Universal / México / GDA
Un método difundido por 'Cleanipedia' propone envolver la escoba con aluminio para lograr una barrida más eficiente.
Un método difundido por 'Cleanipedia' propone envolver la escoba con aluminio para lograr una barrida más eficiente. (Stock/Canva)







El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

