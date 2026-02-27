¿Por qué recomiendan poner papel aluminio en la escoba? El truco que mejora la limpieza sin químicos

Un método difundido por 'Cleanipedia' propone envolver la escoba con aluminio para lograr una barrida más eficiente.

Un método casero con papel aluminio ganó popularidad en sitios especializados como Cleanipedia. La técnica promete facilitar la limpieza del hogar sin utilizar productos químicos adicionales.

Colocar papel aluminio en la escoba se difundió como una alternativa sencilla para quienes buscan pisos más limpios. El consejo apunta a mejorar la eficacia al barrer, sobre todo en superficies duras.

¿Cómo funciona el papel aluminio en la escoba?

Barrer puede resultar complicado cuando el polvo permanece en el suelo pese a repetir la acción. Según explicó Cleanipedia, el aluminio ayuda a reducir la electricidad estática que se genera entre las superficies.

Este fenómeno físico provoca que partículas ligeras como pelos y pelusas se adhieran al piso o se dispersen en el aire. Esa condición dificulta su recolección.

Al envolver la base de la escoba con tiras de papel aluminio, el material actúa de forma similar a las bolas metálicas que se usan en secadoras. El aluminio descarga la electricidad acumulada y permite que la suciedad se desprenda con mayor facilidad.

El resultado es una barrida más limpia. El efecto se nota especialmente en suelos duros donde el polvo tiende a quedarse adherido.

Paso a paso para aplicar el truco

El procedimiento es sencillo. Se debe envolver la parte inferior de las cerdas con una tira de papel aluminio bien ajustada antes de comenzar a barrer.

Durante el movimiento sobre el piso, las partículas quedan adheridas al aluminio y no se dispersan. Esto reduce el esfuerzo y mejora el resultado final.

Al terminar, solo se retira el papel utilizado y se desecha.

Otras recomendaciones para mantener la casa limpia en verano

Además de este método, existen prácticas básicas para conservar el orden durante la temporada de calor.

Una de ellas es la ventilación estratégica. Se aconseja abrir ventanas en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando la temperatura es más baja. En los momentos de mayor intensidad solar se recomienda mantenerlas cerradas.

Otra medida útil es el orden rápido de las áreas principales. Hacer la cama, limpiar encimeras y recoger objetos fuera de lugar evita que el desorden se acumule.

También se aconseja limpiar superficies con paños húmedos y usar limpiadores multiusos para eliminar bacterias y residuos.

La planificación de tareas y su distribución entre los miembros del hogar facilita el mantenimiento diario. El uso de papel aluminio en la escoba se suma así a una lista de consejos prácticos para optimizar la limpieza sin recurrir a químicos adicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.