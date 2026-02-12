Ciencia

¿Papel aluminio en las paredes? Arquitectos revelan el truco para detectar humedad sin gastar de más

Arquitectos recomiendan una prueba con papel aluminio para detectar si la humedad en paredes proviene del exterior o de la condensación interna y evitar reparaciones costosas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La prueba con papel aluminio ayuda a saber si la humedad viene de filtraciones externas o de condensación interna.
La prueba con papel aluminio ayuda a saber si la humedad viene de filtraciones externas o de condensación interna. ( Canva /Canva)







