El truco con papel aluminio que puede mejorar la señal de internet en su casa

Mejorar la conexión a internet en el hogar no siempre requiere equipos costosos. Un recurso común puede ayudarle a optimizar la cobertura del Wi-Fi y reforzar la protección de su red

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un método casero con papel aluminio ayuda a optimizar la señal Wi-Fi, mejora la cobertura en la vivienda y aporta mayor protección a la red.
Un método casero con papel aluminio ayuda a optimizar la señal Wi-Fi, mejora la cobertura en la vivienda y aporta mayor protección a la red. (Gemini/Generada con IA)







