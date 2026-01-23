El truco con papel aluminio que puede mejorar la señal de internet en su casa

Un método casero con papel aluminio ayuda a optimizar la señal Wi-Fi, mejora la cobertura en la vivienda y aporta mayor protección a la red.

Un método casero con papel aluminio puede ayudarle a mejorar la señal de internet en el hogar. El material posee propiedades reflectoras que permiten redirigir las ondas del router hacia zonas con menor cobertura. Además, puede reducir interferencias y aumentar la seguridad de la red.

El internet se convirtió en una herramienta esencial para la vida diaria. Permite trabajar a distancia, comunicarse, consumir entretenimiento y reforzar la seguridad del hogar. Sin embargo, incluso con un buen servicio, la señal no siempre llega con la misma potencia a todas las áreas de la vivienda.

Ante esta situación, existe una alternativa sencilla y de bajo costo. Consiste en utilizar papel aluminio para optimizar la distribución de la señal Wi-Fi dentro de la casa. El objetivo es dirigir las ondas hacia los espacios donde se necesita mayor conectividad.

Un estudio de la Universidad de Dartmouth indicó que rodear las antenas del router con materiales reflectores como aluminio o latas mejora la señal. La investigación también señaló una reducción de interferencias y la creación de barreras que fortalecen la seguridad de la conexión inalámbrica.

Los ingenieros de esa universidad explicaron que el método mejora la eficiencia de la infraestructura inalámbrica en edificios. Esto ocurre al mitigar el impacto de aislamientos, particiones y diseños interiores que afectan la propagación de la señal.

Cómo aplicar el truco del papel aluminio en su Wi-Fi

El procedimiento es simple y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Solo debe seguir una serie de pasos para aprovechar mejor la señal del router.

Primero, recorte una cartulina de aproximadamente 40 x 30 centímetros. Luego, dele una forma cóncava con ayuda de una tijera.

Después, forre una de las caras de la cartulina con papel aluminio. Procure que quede liso y sin arrugas. Repita el proceso en la otra cara y selle ambos lados.

A continuación, corte otro pedazo de cartulina para formar dos triángulos iguales de unos 7 centímetros por lado. Estos servirán como base para darle estabilidad a la estructura.

Realice un corte de unos 3 centímetros en el vértice superior de cada triángulo. Esto permitirá que encajen en la pantalla cubierta de aluminio.

Finalmente, coloque la pantalla en la parte superior de las antenas del router. Oriente la superficie hacia el área donde desea mejorar la señal de internet.

La cobertura con aluminio no solo contribuye a mejorar la potencia de la señal. También puede dificultar que personas externas intenten robar el Wi-Fi o acceder a la red para cometer fraudes o ataques.

Los investigadores de la Universidad de Dartmouth llevaron esta idea a un nivel más avanzado. Desarrollaron un sistema que imprime modelos en 3D capaces de dirigir la señal con mayor precisión hacia puntos específicos del inmueble.

