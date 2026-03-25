Ciencia

¿Por qué poner vinagre en el sartén mejora la pechuga de pollo? El truco que cambia su textura

El vinagre de manzana puede transformar la textura de la pechuga de pollo y evitar que quede seca durante la cocción

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Por El Universal / México / GDA
Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado.
Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado. (Canva stock/new look casting de Getty Images Signature/Octavian Grigorescu's Images)







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