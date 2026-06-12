Ciencia

Por qué los perros no tienen que dormir en el suelo: esto dicen los veterinarios

Las superficies frías y duras pueden afectar la salud de los perros. Expertos recomiendan opciones más seguras para su descanso

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una veterinaria advirtió sobre los efectos que puede tener el suelo en perros y cachorros y explicó cómo mejorar su descanso.
Una veterinaria advirtió sobre los efectos que puede tener el suelo en perros y cachorros y explicó cómo mejorar su descanso. (ChatGPT/Generada con IA)







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