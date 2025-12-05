Esta es la edad en que envejece su perro según su raza y tamaño

La edad en que los perros envejecen depende de su tamaño y raza. El estudio identificó señales clave y cuidados necesarios para su etapa senior.

La creencia popular sostiene que los perros envejecen a los siete años. Sin embargo, un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice reveló que este dato no es exacto. La edad de la vejez en los perros varía según su raza, tamaño corporal, sexo y otras características individuales.

Por esta razón, determinar el momento en que un perro entra en la etapa geriátrica resulta clave para ajustar sus cuidados, prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

¿A qué edad envejece un perro? Depende de su tamaño y raza

Según el estudio, las razas pequeñas envejecen más tarde que las grandes. Por ejemplo, un cocker spaniel comienza su etapa de vejez a los 11 años, mientras que un jack russell terrier lo hace a los 14 años. Estas diferencias muestran que no existe una edad fija para todos los perros.

En cambio, los perros de razas grandes suelen envejecer antes. Su cuerpo experimenta un desgaste más acelerado, especialmente a nivel muscular y óseo.

El envejecimiento canino no ocurre de forma aislada. Con la edad, diversos sistemas del organismo se ven afectados, lo cual eleva el riesgo de enfermedades.

El estudio identificó las siguientes afecciones como las más frecuentes en perros mayores:

Sobrepeso u obesidad : presente en el 35% de los casos

: presente en el 35% de los casos Problemas musculoesqueléticos : afectan al 33%

: afectan al 33% Enfermedades dentales : afectan al 31%

: afectan al 31% Afecciones cutáneas : afectan al 28%

: afectan al 28% Trastornos digestivos: afectan al 22%

Entre estos, las afecciones dentales aumentaron de forma significativa con cada año de vida, especialmente en razas pequeñas. El cocker spaniel mostró una mayor tendencia a acumular sarro y desarrollar enfermedades periodontales, lo cual refuerza la necesidad de mantener una higiene bucal constante.

Por su parte, las enfermedades musculoesqueléticas fueron más comunes en razas grandes como el labrador retriever, border collie y dogo de Burdeos, donde el peso corporal y el desgaste articular juegan un papel determinante.

Factores que influyen en el envejecimiento canino

El estudio también analizó cómo otros factores influyen en la velocidad del envejecimiento:

Tamaño corporal : los perros grandes envejecen antes que los pequeños

: los perros grandes envejecen antes que los pequeños Sexo : hay diferencias entre machos y hembras

: hay diferencias entre machos y hembras Estado de esterilización: los machos esterilizados presentaron más problemas musculoesqueléticos que las hembras no esterilizadas

Estas variables demuestran que el envejecimiento no depende solo de la edad cronológica, sino de una combinación de características fisiológicas.

Los especialistas aconsejan aplicar un enfoque preventivo e integral para mantener el bienestar en la etapa geriátrica. Estos son los principales cuidados recomendados:

Revisiones veterinarias regulares para detectar enfermedades a tiempo

para detectar enfermedades a tiempo Esquema completo de vacunación y desparasitación anual

y Dieta equilibrada y adaptada a perros mayores, para controlar el peso

a perros mayores, para controlar el peso Ejercicio físico moderado , sin exigir demasiado las articulaciones

, sin exigir demasiado las articulaciones Higiene dental periódica para evitar enfermedades periodontales

Además, se enfatiza la educación de los propietarios. En muchos casos, las señales de vejez o enfermedad no se detectan a tiempo porque los dueños no las reconocen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.