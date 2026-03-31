Ciencia

¿Por qué los perros buscan el sol? Claves sobre sus beneficios y riesgos para la salud

Expertos explican el papel del sol en la regulación térmica de los perros y alertan sobre cuidados clave para evitar riesgos

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Por O Globo / Brasil / GDA
La exposición al sol en perros aporta bienestar y regula su temperatura, pero el exceso puede causar problemas de salud.
La exposición al sol en perros aporta bienestar y regula su temperatura, pero el exceso puede causar problemas de salud. (Canva stock/Train_Arrival de Getty Images/Việt Anh Nguyễn de Pexels)







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O Globo

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