¿Por qué los perros buscan el sol? Claves sobre sus beneficios y riesgos para la salud

La exposición al sol en perros aporta bienestar y regula su temperatura, pero el exceso puede causar problemas de salud.

Buscar el sol forma parte del comportamiento natural de los perros. Esta conducta no depende de la raza ni de la edad. Se observa en animales con distintos perfiles. Los perros suelen elegir zonas cálidas para descansar y relajarse.

La exposición controlada a la luz solar ayuda a regular la temperatura corporal. También favorece el descanso. Este hábito responde a un mecanismo instintivo que permite al animal adaptarse al entorno.

Según la médica veterinaria Poliana D’arcenção, este comportamiento se vincula con la termorregulación conductual. La especialista explicó a O Globo que la luz solar contribuye al equilibrio térmico. También favorece la relajación muscular. Indicó que la exposición debe ser moderada. Recomendó acceso constante a sombra y agua para evitar hipertermia y estrés térmico.

Por su parte, la médica veterinaria Beatriz Sales aclaró que la relación entre el sol y la vitamina D en perros es distinta a la de los humanos. Señaló a O Globo que en los perros la síntesis cutánea de esta vitamina es limitada. La principal fuente proviene de la alimentación.

La experta añadió que la exposición moderada al sol genera bienestar y apoya la regulación térmica, sobre todo en climas fríos. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos del exceso. Indicó que los animales con pelaje claro o zonas sin pigmentación enfrentan mayor probabilidad de desarrollar problemas en la piel por la radiación.

El principal punto de atención es la exposición prolongada al sol. Aunque se trata de un hábito natural, el exceso puede provocar sobrecalentamiento y malestar. Los especialistas coinciden en que el entorno debe ofrecer sombra y agua fresca.

El instinto del perro guía su elección de dónde descansar. No obstante, el manejo adecuado por parte de las personas garantiza que esta conducta sea segura y beneficiosa para su salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.