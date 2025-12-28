Ciencia

¿Cómo proteger a su mascota del calor intenso? Estas 10 claves pueden evitar emergencias

Consejos prácticos para proteger a perros y gatos del calor extremo y evitar riesgos por deshidratación, insolación o sobrecarga térmica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Perros y gatos enfrentan riesgos severos por el calor. Conozca síntomas y medidas clave para mantener a su mascota fresca y segura.
Perros y gatos enfrentan riesgos severos por el calor. Conozca síntomas y medidas clave para mantener a su mascota fresca y segura. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGG
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.