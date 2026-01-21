Ciencia

¿Por qué los mosquitos prefieren cada vez más la sangre humana?

Un análisis genético en mosquitos de la Mata Atlántica mostró una marcada preferencia por sangre humana frente a otras especies animales

Por O Globo / Brasil / GDA
La deforestación y la expansión urbana en la Mata Atlántica impulsaron a los mosquitos a cambiar su dieta y optar por sangre humana.
La deforestación y la expansión urbana en la Mata Atlántica impulsaron a los mosquitos a cambiar su dieta y optar por sangre humana.







