Pérdida de biodiversidad empuja a mosquitos a picar más a humanos

La reducción del bosque obliga a los mosquitos a cambiar de huésped y aumenta la amenaza de virus transmitidos por picaduras en zonas intervenidas

Por Europa Press
Investigación en Brasil halló que la deforestación reduce opciones naturales de alimento y acerca a los mosquitos a las personas, con mayor riesgo sanitario.
