Pérdida de biodiversidad empuja a mosquitos a picar más a humanos

Investigación en Brasil halló que la deforestación reduce opciones naturales de alimento y acerca a los mosquitos a las personas, con mayor riesgo sanitario.

La degradación de la biodiversidad en la Mata Atlántica de Brasil impulsa a varias especies de mosquitos a alimentarse con mayor frecuencia de sangre humana, lo que eleva el riesgo de transmisión de enfermedades. Así lo señaló un estudio del Instituto Oswaldo Cruz y la Universidad Federal de Río de Janeiro, publicado en la revista Fronteras en Ecología y Evolución.

La Mata Atlántica se extiende a lo largo de la costa brasileña y alberga cientos de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y peces. Sin embargo, la expansión humana redujo el bosque a cerca de un tercio de su cobertura original. En este contexto, los investigadores detectaron que mosquitos capturados en remanentes del bosque mostraron una preferencia marcada por alimentarse de humanos, pese a la diversidad de posibles huéspedes.

El estudio explicó que esta conducta resulta clave desde el punto de vista sanitario. En ecosistemas con alta diversidad de vertebrados, la inclinación hacia los humanos incrementa el riesgo de transmisión de patógenos asociados a enfermedades virales.

Para la investigación, el equipo utilizó trampas de luz en la Reserva Sítio Recanto y en la Reserva Ecológica del Río Guapiacu, ambas ubicadas en el estado de Río de Janeiro. En laboratorio, los científicos separaron mosquitos hembras con sangre y extrajeron ADN del contenido ingerido. Luego aplicaron secuenciación genética para identificar un gen que funciona como código de barras de cada especie vertebrada.

De un total de 1.714 mosquitos, pertenecientes a 52 especies, los investigadores hallaron 145 hembras ingurgitadas. En 24 casos se logró identificar el origen de la sangre. De ese grupo, 18 correspondieron a humanos, además de un anfibio, seis aves, un cánido y un ratón.

El análisis también reveló ingestas mixtas. Un mosquito de la especie Cq. venezuelensis presentó sangre de anfibio y humana. Otros ejemplares de Cq. fasciolata se alimentaron de roedores y aves o de aves y humanos. Estos resultados indicaron que, aunque algunas especies poseen preferencias innatas, la disponibilidad y la cercanía del huésped influyen de forma determinante.

Los investigadores advirtieron que la deforestación y el avance humano hacia zonas antes boscosas provocan la desaparición de plantas y animales. Como consecuencia, los mosquitos modifican sus hábitos y se acercan a los asentamientos humanos. Con menos opciones naturales, buscan fuentes alternativas de sangre y encuentran en las personas el huésped más frecuente.

Las picaduras representan más que una molestia. En las zonas estudiadas, los mosquitos transmiten virus como fiebre amarilla, dengue, zika, mayaro, sabiá y chikunguña, los cuales generan enfermedades con efectos graves y, en algunos casos, secuelas a largo plazo. Por esa razón, el estudio subrayó la importancia de comprender el comportamiento alimentario de estos insectos para analizar la dinámica ecológica y epidemiológica de los patógenos.

El trabajo también destacó limitaciones metodológicas. La baja proporción de mosquitos con sangre, cercana al 7%, y el porcentaje reducido de muestras identificadas, alrededor del 38%, evidenciaron la necesidad de estudios con bases de datos más amplias y técnicas más precisas para detectar ingestas mixtas.

Pese a ello, los resultados ya aportan insumos para el diseño de políticas de control vectorial y estrategias de prevención de brotes. Conocer la preferencia de los mosquitos por los humanos en determinadas zonas permite acciones de vigilancia específicas y enfoques que consideren el equilibrio del ecosistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.