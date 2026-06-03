¿Por qué los inodoros de los baños públicos tienen una abertura en forma de U? La razón está en una norma de higiene

Organismos especializados respaldan el uso de asientos abiertos en baños públicos por razones sanitarias y de mantenimiento.

Los inodoros de los baños públicos suelen incluir un asiento con una abertura en la parte frontal. Aunque muchas personas consideran que se trata de una decisión de diseño, esta característica responde a criterios de higiene establecidos desde hace décadas.

La abertura frontal, que da al asiento una forma similar a una herradura o una “U”, es común en aeropuertos, hospitales, restaurantes y centros comerciales. Su objetivo principal consiste en reducir el contacto con superficies que podrían estar contaminadas.

El diseño, conocido como open-front toilet seat, forma parte de normas sanitarias respaldadas por organismos especializados. Según la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), este tipo de asiento es obligatorio en numerosos baños públicos debido a que contribuye a mejorar las condiciones de higiene.

De acuerdo con la organización, la ausencia de la sección frontal reduce la superficie de contacto entre la persona y el sanitario. Esto disminuye el riesgo de exposición a bacterias y otros gérmenes.

Especialistas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería también destacan que el diseño facilita la higiene íntima. Además, evita contactos innecesarios con el asiento.

Otro beneficio de la forma en U se relaciona con las labores de limpieza. Al existir menos superficie en la parte frontal, se acumulan menores cantidades de suciedad y humedad.

Esta característica permite realizar procesos de higienización de manera más rápida y eficiente. El aspecto resulta especialmente importante en lugares con una alta circulación de personas.

Por esa razón, el diseño se mantiene como un estándar en espacios públicos como aeropuertos, hospitales, restaurantes y centros comerciales alrededor del mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.