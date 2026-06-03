Ciencia

¿Por qué los inodoros de los baños públicos tienen una abertura en forma de U? La razón está en una norma de higiene

Su diseño responde a normas de higiene que buscan reducir el contacto con bacterias y facilitar la limpieza

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Por La Nación / Argentina / GDA
Organismos especializados respaldan el uso de asientos abiertos en baños públicos por razones sanitarias y de mantenimiento.
Organismos especializados respaldan el uso de asientos abiertos en baños públicos por razones sanitarias y de mantenimiento. (ChatGPT /Generada con IA)







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