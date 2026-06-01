Ciencia

El papel higiénico pierde terreno: la alternativa más limpia y económica que gana espacio en los baños

Los sistemas washlet integran lavado con agua y secado automático, una propuesta que gana espacio en hogares modernos

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Por La Nación / Argentina / GDA
La expansión de los inodoros inteligentes impulsa cambios en la higiene diaria gracias a funciones avanzadas y menor dependencia del papel.
La expansión de los inodoros inteligentes impulsa cambios en la higiene diaria gracias a funciones avanzadas y menor dependencia del papel. (ChatGPT/Generada con IA)







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