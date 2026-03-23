¿Por qué los glaciares del Himalaya y el Hindú Kush se derriten ahora el doble de rápido que antes?

Científicos alertan que la pérdida de hielo en la superficie de los glaciares de la región pasó de 35 cm a 72 cm anuales.

El derretimiento de los glaciares en las cordilleras del Hindú Kush y del Himalaya se duplicó desde el año 2000. Dos estudios científicos publicados por el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD) alertan sobre esta aceleración causada por el cambio climático.

De acuerdo con las investigaciones del centro radicado en Katmandú, estas masas de hielo perdieron hasta 27 metros de espesor desde 1975. El director del ICIMOD, Pema Gyamtsho, explicó mediante un comunicado que esta crisis ocurre en tiempo real y empeora con desastres naturales en cada verano.

La pérdida de superficie glacial retrocedió un 12% entre 1990 y 2020, según datos del ICIMOD. Asimismo, las reservas estimadas de hielo disminuyeron un 9% en ese mismo periodo. El científico Mohd Farooq Azam detalló que la tasa media de pérdida anual de hielo subió de 35 cm antes del 2000 a 72 cm en la actualidad.

Azam indicó que el aumento de las temperaturas reduce el tiempo para que los glaciares reconstituyan su masa. El experto recomendó disminuir las emisiones de carbono para preservar el ciclo natural de estas formaciones. También sugirió reforzar los medios de vigilancia para detectar riesgos antes de un impacto máximo.

Países como Afganistán, Pakistán, India y Nepal enfrentan cada año inundaciones letales y avalanchas. Estos fenómenos surgen por el desbordamiento de lagos glaciares. Los especialistas asocian el incremento en la intensidad de estos eventos con el calentamiento global.

Las cordilleras de Hindú Kush y del Himalaya cuentan con más de 63.700 glaciares repartidos en casi 55.800 km cuadrados. Esta zona representa la mayor reserva de hielo del planeta después de los polos. De estas fuentes dependen al menos diez grandes cuencas fluviales que abastecen a gran parte del continente asiático.