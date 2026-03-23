Ciencia

¿Por qué los glaciares del Himalaya y el Hindú Kush se derriten ahora el doble de rápido que antes?

Investigaciones del ICIMOD revelan que las cordilleras perdieron hasta 27 metros de espesor y amenazan la seguridad fluvial de diez cuencas en Asia

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Por AFP
A general view of the snowcapped Himalayan mountain range as pictured from the border town of Poonch in India's Jammu region on May 11, 2025. A ceasefire appeared to hold on May 11 between India and Pakistan, hours after the nuclear-armed rivals accused each other of violating a truce that brought them back from the brink of all-out war. (Photo by Punit PARANJPE / AFP)
Científicos alertan que la pérdida de hielo en la superficie de los glaciares de la región pasó de 35 cm a 72 cm anuales. (PUNIT PARANJPE/AFP)







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