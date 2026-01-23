Ciencia

Por qué los gatos se frotan contra las personas y cuándo ese gesto amerita atención

El frotamiento es una forma de comunicación felina ligada al olor y al vínculo social. En algunos casos, también puede indicar malestar físico o emocional

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El gesto de frotarse es común en los gatos y suele ser positivo. Cambios repentinos o conductas compulsivas pueden requerir evaluación veterinaria.
El gesto de frotarse es común en los gatos y suele ser positivo. Cambios repentinos o conductas compulsivas pueden requerir evaluación veterinaria. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGgatos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.