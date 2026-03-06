Ciencia

¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas y no cuadradas? La explicación que pocos conocen

La forma circular de las tapas de alcantarilla responde a principios matemáticos que evitan accidentes y facilitan su manipulación e instalación

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La geometría explica por qué las tapas de alcantarilla son redondas: no pueden caer en el orificio y distribuyen mejor el peso del tránsito.
La geometría explica por qué las tapas de alcantarilla son redondas: no pueden caer en el orificio y distribuyen mejor el peso del tránsito. (Canva stock/Sebastiaan Stam de Pexels/Sebastiaan Stam de Pexels)







