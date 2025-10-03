Ciencia

¿Por qué Estados Unidos invertirá $932.000 para mover un árbol solo 400 metros?

Un roble centenario obstaculiza una ruta en Texas; las autoridades aprobaron su traslado, pero la decisión divide a la comunidad por los altos costos y los riesgos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un roble de 400 años será movido en Texas por $932.000. La decisión genera críticas por su alto costo y riesgo de pérdida del árbol.
Un roble de 400 años será movido en Texas por $932.000. La decisión genera críticas por su alto costo y riesgo de pérdida del árbol. (O Globo/KXAN-TV)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

