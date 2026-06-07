Ciencia

¿Por qué el Templo de Venus desafió 2.000 años de actividad volcánica en Italia? Un estudio revela la clave

Investigadores determinaron que el uso estratégico de rocas volcánicas fortaleció la estructura romana construida durante el gobierno de Adriano

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación reveló que ingenieros romanos usaron rocas volcánicas del Vesubio y Campos Flégreos para fortalecer el Templo de Venus.
El análisis de materiales reveló que ingenieros romanos aprovecharon recursos volcánicos para aumentar la resistencia del edificio. (Canva/Canva)







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O Globo

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