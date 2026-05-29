Ciencia

¿Por qué el estrés permite aprender información nueva, pero dificulta conectar ideas?

Una investigación halló que el estrés agudo altera mecanismos del hipocampo que ayudan a relacionar experiencias distintas

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Por Jailine González Gómez
El estrés previo al aprendizaje reduce la capacidad del cerebro para integrar recuerdos y realizar inferencias.
El estrés previo al aprendizaje reduce la capacidad del cerebro para integrar recuerdos y realizar inferencias. (Canva stock/charliepix/Karola G de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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