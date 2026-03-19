Ciencia

¿Por qué el estrés empeora el eccema? Un estudio científico ya encontró una respuesta

Un estudio en la revista ‘Science’ identificó neuronas y células inmunes que intensifican la inflamación cutánea bajo estrés

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Por Jailine González Gómez
La investigación halló cómo el estrés activa un circuito que empeora los brotes de dermatitis atópica.
La investigación halló cómo el estrés activa un circuito que empeora los brotes de dermatitis atópica. (Canva stock/charliepix/Andrzej Rostek de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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