¿Por qué conviene dejar una prenda con su olor donde duerme su gato? Estas son las razones

Dejar una prenda con su olor donde duerme su gato puede ayudar a reducir el estrés en cambios de rutina o ausencias. Especialistas explican cuándo funciona y cuándo no

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Veterinarios señalan que una prenda con olor familiar puede dar seguridad a los gatos en mudanzas, adopciones o ausencias temporales.
Veterinarios señalan que una prenda con olor familiar puede dar seguridad a los gatos en mudanzas, adopciones o ausencias temporales. ( Canva /Canva)







El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

