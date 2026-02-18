Por qué cepillarse los dientes sin prisa marca la diferencia en la prevención de caries

Cepillado lento aumenta el contacto del flúor con los dientes y mejora la prevención de la caries.

Cepillarse los dientes con prisa puede reducir la protección contra la caries, según dos estudios de la Facultad de Odontología de Piracicaba de la Universidad Estatal de Campinas (FOP-Unicamp), en Brasil. Las investigaciones se publicaron en las revistas Brazilian Dental Journal y Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada.

Los análisis determinaron que la cantidad de fluoruro que llega realmente a los dientes durante el cepillado varía de forma significativa entre marcas, aun cuando el etiquetado indica la misma concentración de flúor.

Durante el cepillado, el fluoruro reduce la desmineralización del esmalte dental causada por bacterias tras el consumo de productos azucarados. El cirujano dentista e investigador Jaime Cury, profesor de la Unicamp y mentor de los estudios, explicó que el fluoruro sigue como la única sustancia capaz de disminuir de manera eficaz el impacto de la caries. Indicó que el uso de pasta dental fluorada representa una fluorterapia diaria realizada por el propio paciente.

El equipo evaluó distintas marcas de cremas dentales. En una fase participaron voluntarios que se cepillaron los dientes. En otra etapa el procedimiento se realizó en laboratorio.

Los resultados mostraron que algunos productos liberaron más del 80% del flúor disponible. Otros liberaron cerca de la mitad del contenido, pese a reportar la misma concentración en el empaque. Esto implica que la cantidad de fluoruro que alcanza la superficie dental cambia según la formulación.

Cury señaló que no basta con revisar la cantidad declarada en la etiqueta. Lo relevante es cuánto fluoruro permanece soluble y disponible para liberarse en la boca durante el cepillado.

Las características físicas influyen en el proceso. Las pastas más fluidas liberan el fluoruro con mayor facilidad. Las formulaciones más espesas retienen parte del flúor y disminuyen su disponibilidad. El investigador afirmó que las pastas más viscosas tienden a liberar el fluoruro de forma más lenta.

Desde el punto de vista clínico, la diferencia puede impactar a personas con mayor riesgo de caries. La cirujana dentista Bruna Fronza, profesora doctora del curso de Odontología de la Facultad Israelita de Ciencias de la Salud Albert Einstein, advirtió que la prevención depende de una exposición frecuente y eficaz al flúor. Indicó que, si menos fluoruro llega a los dientes cada día, el efecto protector se reduce.

La principal recomendación es evitar la prisa. Un cepillado más prolongado aumenta el tiempo de contacto del fluoruro con los dientes y mejora la eliminación del biofilme dental. Cury enfatizó que esto potencia la acción protectora, sobre todo cuando la liberación del flúor es más lenta.

¿Cuánto tiempo debe durar el cepillado?

Los especialistas recomiendan cepillarse durante al menos dos minutos. También aconsejan usar la cantidad adecuada de crema dental fluorada según la edad.

Niños menores de 3 años deben utilizar una porción equivalente a un grano de arroz. Niños de 3 a 7 años deben aplicar una cantidad similar al tamaño de una arveja. Adultos deben usar aproximadamente un centímetro de crema dental.

Después del cepillado se debe evitar el enjuague excesivo. Fronza explicó que la acción mecánica del cepillo es esencial y no se puede sustituir. Es la responsable de remover el biofilme dental, que cumple un papel central en el desarrollo de la caries. La crema dental no realiza esa función por sí sola y el flúor actúa como complemento.

La enfermedad bucal más común del mundo

La caries es la enfermedad bucal más frecuente a nivel global. La Organización Mundial de la Salud informó que se ubica entre las condiciones crónicas más prevalentes y afecta a cerca de 2,5 mil millones de personas de todas las edades.

Además de dolor y molestias, la caries provoca dificultades para masticar y puede afectar la alimentación. También genera costos elevados en tratamientos. Fronza indicó que no es una enfermedad exclusiva de la infancia y que acompaña a la persona durante toda la vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.