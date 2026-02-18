Ciencia

Por qué cepillarse los dientes sin prisa marca la diferencia en la prevención de caries

Estudios revelan que no todo el flúor del crema dental llega a los dientes y que la liberación varía según la marca

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cepillado lento aumenta el contacto del flúor con los dientes y mejora la prevención de la caries.
Cepillado lento aumenta el contacto del flúor con los dientes y mejora la prevención de la caries. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGdientescariesflúor
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.