Ciencia

¿Por qué algunos terremotos se repiten cada pocos años en el mismo lugar?

Investigadores hallaron estructuras geológicas que frenan grandes rupturas y ayudan a explicar ciclos sísmicos repetitivos

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Por Jailine González Gómez
Hallan estructuras geológicas que frenan rupturas sísmicas y explican ciclos repetitivos de terremotos submarinos.
Hallan estructuras geológicas que frenan rupturas sísmicas y explican ciclos repetitivos de terremotos submarinos. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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