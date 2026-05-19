Ciencia

Científicos estudian la corteza terrestre y descubren que la península ibérica podría girar en sentido horario

Una investigación combinó datos sísmicos y satelitales para reconstruir cómo se deforman hoy Iberia y el norte de África

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Por Jailine González Gómez
La Península Ibérica de noche
La Península Ibérica de noche (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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