Ciencia

¿Por qué algunas personas se van de una fiesta sin despedirse? La psicología explica una conducta cada vez más común

Especialistas explican qué ocurre en su mente, cómo influye el agotamiento social y por qué esta conducta es más común de lo que parece

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Por El Comercio / Perú / GDA
El exceso de estímulos y la fatiga social llevan a algunas personas a abandonar eventos sin despedirse, según expertos en psicología.
El exceso de estímulos y la fatiga social llevan a algunas personas a abandonar eventos sin despedirse, según expertos en psicología. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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