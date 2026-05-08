Ciencia

Por qué acompañar a sus hijos a dormir es clave según el neuropsicólogo Álvaro Bilbao

El especialista en neurociencia infantil aseguró que la presencia de los padres durante la hora de dormir ayuda a los niños a sentirse seguros y favorece un descanso más profundo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El neuropsicólogo Álvaro Bilbao explicó que acompañar a los niños a dormir responde a una necesidad emocional y evolutiva. Según el experto, esta práctica fortalece el vínculo afectivo y mejora la calidad del sueño.
El neuropsicólogo Álvaro Bilbao explicó que acompañar a los niños a dormir responde a una necesidad emocional y evolutiva. Según el experto, esta práctica fortalece el vínculo afectivo y mejora la calidad del sueño. (ChatGPT/Generada con IA)







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