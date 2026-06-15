Ciencia

Poner vinagre a la sartén para freír pechuga de pollo: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un ingrediente común en la cocina puede ayudar a que la pechuga conserve mejor su textura y humedad durante la cocción

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Por El Universal / México / GDA
El vinagre de manzana actúa sobre las proteínas de la carne y permite obtener una pechuga más suave sin largas marinadas.
El vinagre de manzana actúa sobre las proteínas de la carne y permite obtener una pechuga más suave sin largas marinadas. (Chat/Generada con IA)







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