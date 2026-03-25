Ciencia

Planta prehistórica revela un secreto inesperado: produce agua con firma química de meteoritos

Científicos descubren que la planta prehistórica cola de caballo produce agua con firma química similar a meteoritos, lo que redefine modelos del clima antiguo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una planta de 400 millones de años produce agua con composición similar a meteoritos y obliga a ajustar modelos climáticos históricos.
Una planta de 400 millones de años produce agua con composición similar a meteoritos y obliga a ajustar modelos climáticos históricos. (Canva stock/Draganab de Getty Images Signature / Dabjola de Getty Images)







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