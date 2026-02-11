Ciencia

Planta ‘dedos de muerto’ aparece en playa del Reino Unido y autoridades alertan por riesgo mortal en pocas horas

La cicuta acuática apareció en Arnside tras tormentas y mareas inestables que desplazaron ejemplares desde ríos cercanos

Por O Globo / Brasil / GDA
La planta venenosa fue detectada en Cumbria. Autoridades pidieron no tocarla y reportar cualquier avistamiento.
La planta venenosa fue detectada en Cumbria. Autoridades pidieron no tocarla y reportar cualquier avistamiento. (Equipo de rescate de la Guardia Costera de Bembridge/Equipo de rescate de la Guardia Costera de Bembridge)







