Planta ‘dedos de muerto’ aparece en playa del Reino Unido y autoridades alertan por riesgo mortal en pocas horas

La planta venenosa fue detectada en Cumbria. Autoridades pidieron no tocarla y reportar cualquier avistamiento.

Una planta conocida como “dedos de muerto”, capaz de causar la muerte en pocas horas, apareció en una playa del noroeste del Reino Unido. Las autoridades locales emitieron una alerta tras confirmar la presencia de cicuta acuática en el litoral de Cumbria.

El hallazgo ocurrió en la zona de Arnside, en Cumbria. El Consejo de Westmorland y Furness reforzó las advertencias para residentes y visitantes. Las autoridades indicaron que la especie podría surgir en otras playas del área.

Según la información oficial, las recientes tormentas y mareas inestables desplazaron ejemplares desde riberas cercanas hasta la costa. La planta suele crecer en márgenes de ríos y arroyos. Las condiciones climáticas arrancaron raíces y las dejaron expuestas en la arena.

Veneno ataca el sistema nervioso

La cicuta acuática, conocida en inglés como Hemlock water dropwort, concentra en sus raíces una sustancia llamada enantotoxina, considerada un veneno potente. Las raíces son blancas. Tienen apariencia similar a la pastinaca. Desprenden un olor parecido al de la salsa.

Equipos de rescate costero y autoridades locales señalaron que pequeñas cantidades pueden provocar convulsiones, fallo del sistema nervioso y muerte por asfixia. El contacto resulta peligroso tanto para humanos como para animales.

El gobierno local pidió a la población no tocar la planta. También recomendó evitar paseos con mascotas en las zonas afectadas.

Alerta ya se emitió en diciembre

En diciembre anterior, autoridades identificaron la misma especie en playas de Cumbria. En esa ocasión, el Equipo de Rescate Costero de Millom solicitó vigilancia especial de familias con niños y animales.

Las autoridades reiteraron que cualquier avistamiento debe comunicarse de inmediato al gobierno local. El objetivo es retirar la planta y desecharla de forma segura.

La advertencia se mantiene vigente ante la posibilidad de nuevos hallazgos en el litoral.

