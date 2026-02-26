Pitones gigantes invaden calles inundadas en Bali tras lluvias extremas y el video impacta en redes

Lluvias intensas en Bali desbordan ríos y dejan calles bajo el agua. Videos muestran pitones nadando entre viviendas y peatones.

Pitones de gran tamaño aparecieron en calles anegadas de la isla de Bali, en Indonesia, en medio de lluvias torrenciales que provocaron severas inundaciones durante tres días consecutivos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los reptiles nadando entre viviendas y peatones en zonas cubiertas por el agua. Las imágenes generaron amplia reacción por el tamaño de los animales y la cercanía con los residentes.

En una de las grabaciones más comentadas, un vecino sostuvo la cola de una pitón con una mano mientras mantenía un paraguas con la otra. Según se observa en el video, intentó evitar que el animal se ahogara en una poza profunda.

Barrios turísticos bajo el agua

La prensa local informó que los sectores más afectados fueron Kuta, Legian y Seminyak, zonas populares entre residentes y turistas.

El nivel del agua osciló entre 30 y 70 centímetros. Las precipitaciones intensas causaron el desbordamiento de ríos. Varias casas resultaron inundadas. Algunas carreteras quedaron bloqueadas.

La situación provocó interrupciones en el transporte y aumentó el riesgo tanto para habitantes como para visitantes.

Advertencia por temporada lluviosa

Las autoridades recordaron que las inundaciones y deslizamientos son frecuentes durante la estación lluviosa, que se extiende de octubre a abril.

Indicaron que caminar o conducir en áreas anegadas representa un peligro. Alertaron sobre posibles deslizamientos, caída de árboles y crecidas repentinas.

Los servicios de emergencia trabajan en la evacuación de personas en zonas de riesgo y en labores para reforzar la seguridad en los puntos más afectados.

Las autoridades pidieron a residentes y turistas seguir los reportes meteorológicos y evitar desplazamientos en sectores inundados.

@liliztasyamahalini hujan angin berturut² smpek 3 hari , eh penunggu nya keluar ,Mimih ular piton aeng gede ne wiiii 🥺 bali fyppppppppppppppppppppppp ♬ suara asli - liliz Queen 96 - liliz Queen 96

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.