Pitones gigantes invaden calles inundadas en Bali tras lluvias extremas y el video impacta en redes

Reptiles de gran tamaño aparecieron en zonas turísticas anegadas mientras autoridades alertan por riesgos en plena temporada lluviosa

Por O Globo / Brasil / GDA
Lluvias intensas en Bali desbordan ríos y dejan calles bajo el agua. Videos muestran pitones nadando entre viviendas y peatones.
Lluvias intensas en Bali desbordan ríos y dejan calles bajo el agua. Videos muestran pitones nadando entre viviendas y peatones. (TikTok/@liliztasyamahalini)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

