Una pitón de 7,22 metros hallada en Indonesia entra al Guinness como la serpiente salvaje más larga jamás medida

Guinness confirmó que una pitón reticulada encontrada en Indonesia es la serpiente salvaje más larga registrada, con 7,22 metros y 96,5 kilos.

Una pitón reticulada hembra encontrada en la región de Maros, en la isla indonesia de Sulawesi, alcanzó una longitud oficial de 7,22 metros y se convirtió en la serpiente salvaje más larga jamás registrada con documentación verificable, según confirmó Guinness World Records (GWR).

El ejemplar, identificado como Malayopython reticulatus, fue medido el 18 de enero, luego de su hallazgo a finales de 2025. La medición se realizó desde la cabeza hasta la punta de la cola y superó todos los registros científicos previos conocidos.

De acuerdo con GWR, la longitud equivale al ancho total de una portería oficial de la FIFA o a más de seis carritos de supermercado colocados en línea. La organización indicó que, bajo anestesia, cuando el cuerpo se relaja por completo, la serpiente podría medir al menos 10% más. Esta estimación no se comprobó, ya que la anestesia solo se utiliza por razones médicas o de seguridad.

Evaluación y rescate del ejemplar

La pitón fue evaluada por el guía y rescatista de vida silvestre Diaz Nugraha, originario de Kalimantan, junto con el explorador y fotógrafo de naturaleza Radu Frentiu, residente en Bali. Ambos viajaron a Sulawesi tras conocer reportes sobre una serpiente de tamaño excepcional, con el objetivo de documentarla de forma adecuada.

El animal quedó bajo el cuidado del conservacionista local Budi Purwanto, quien la rescató en diciembre de 2025 para evitar que resultara dañada. Actualmente permanece en un recinto amplio dentro de una propiedad en el condado de Maros, donde Purwanto mantiene otros reptiles rescatados.

Peso y características

Además de la longitud, la pitón fue pesada con básculas utilizadas para sacos de arroz. El registro marcó 96,5 kilogramos, un peso similar al de un panda gigante adulto, según detalló GWR. Los evaluadores señalaron que el animal no había comido recientemente y que, tras una ingesta abundante, el peso pudo superar los 100 kilogramos.

El ejemplar recibió el nombre de Ibu Baron, que significa La Baronesa. Frentiu destacó que uno de los aspectos más impactantes es la potencia de su musculatura y su capacidad de expandirse al ingerir presas de gran tamaño.

Contexto científico y registros previos

Las pitones reticuladas se consideran, en promedio, las serpientes más largas del mundo. Su tamaño habitual oscila entre tres y seis metros, aunque existen registros de ejemplares que superan esa medida.

El récord científico previo correspondía a una pitón salvaje de 6,95 metros, documentada en 1999 en Kalimantan Oriental, Borneo, según un estudio publicado en 2005 en el Boletín Raffles de Zoología. GWR resaltó que muchos relatos históricos sobre serpientes más largas carecen de pruebas verificables, a diferencia del caso de Ibu Baron, que cuenta con un proceso de medición formal y evidencia revisada.

Conservación y conflicto con humanos

Nugraha explicó que los encuentros entre humanos y pitones gigantes aumentan debido a la reducción de los hábitats naturales y a la disminución de presas silvestres. Esta situación empuja a los animales a acercarse a zonas habitadas.

Este fenómeno intensificó los conflictos, ya que las pitones reticuladas representan una amenaza para el ganado, las mascotas y, en algunos casos, para las personas.

