Ciencia

Una pitón de 7,22 metros hallada en Indonesia entra al Guinness como la serpiente salvaje más larga jamás medida

El ejemplar hembra fue medido oficialmente en Sulawesi y superó el récord científico previo con una longitud verificada de 7,22 metros

Por O Globo / Brasil / GDA
Guinness confirmó que una pitón reticulada encontrada en Indonesia es la serpiente salvaje más larga registrada, con 7,22 metros y 96,5 kilos.
Guinness confirmó que una pitón reticulada encontrada en Indonesia es la serpiente salvaje más larga registrada, con 7,22 metros y 96,5 kilos. (Guinness World Records/Guinness World Records)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

