Pirámides de Giza: estudio plantea origen de 12.000 años y desafía versión oficial egipcia

Autor sugiere que Giza es obra de una cultura desconocida de hace 12 milenios. Egiptólogos rechazan la hipótesis por falta de pruebas.

¿Un nuevo paradigma? Un estudio reciente sugiere que las pirámides de Giza no pertenecen a la civilización egipcia dinástica, sino a una cultura más antigua y tecnológicamente avanzada.

El investigador independiente Antonio Ambrosio publicó el estudio The Pyramids of Giza: Legacy of an Unknown Civilization. El documento circula en Academia.edu. El trabajo no tiene revisión por pares. El autor afirma que la Gran Pirámide y estructuras cercanas datan de hace 12.000 años. También sostiene que no fueron construidas durante la IV Dinastía.

La investigación cuestiona la cronología aceptada por la egiptología. Ambrosio indica que los egipcios posteriores intentaron replicar estas construcciones sin lograr el mismo nivel técnico.

Precisión técnica y dudas sobre herramientas

El estudio resalta la precisión constructiva de la Gran Pirámide. La nivelación de su base y los cortes en granito presentan alta exactitud. Según el autor, estas características no se explican con herramientas de cobre atribuidas al periodo de Keops.

Ambrosio también señala que las pirámides posteriores muestran menor calidad. Este punto sugiere una involución arquitectónica y no un progreso.

Otro elemento es la ausencia de momias y ajuares funerarios originales en las tres grandes pirámides. La versión académica atribuye esto a saqueos. El investigador plantea dudas sobre su función como tumbas. El sarcófago de la Cámara del Rey carece de inscripciones y restos biológicos confirmados.

Erosión y alineación con estrellas

El estudio retoma la hipótesis de la erosión hídrica en la Esfinge. Ambrosio indica que el desgaste responde a lluvias intensas. Estas condiciones ocurrieron miles de años antes del 2.500 a. C. Este planteamiento ubica el origen del complejo al final de la última glaciación.

El trabajo también menciona la alineación con el cinturón de Orión. El autor afirma que el diseño de Giza refleja conocimiento astronómico avanzado. Según su análisis, coincide con posiciones estelares de hace 12.000 años.

Debate con la comunidad científica

La egiptología mantiene su postura tradicional. Esta se basa en evidencias como los papiros de Wadi al-Jarf y grafitos en cámaras internas que mencionan a Keops.

Ambrosio sostiene que no existen pruebas directas sobre cómo se logró tal precisión técnica en el Egipto temprano. Por su parte, críticos del estudio indican que la hipótesis requiere evidencia arqueológica adicional. Señalan la ausencia de restos materiales y pruebas estratigráficas que respalden una civilización previa.

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