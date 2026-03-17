Ciencia

Pirámides de Giza: estudio plantea origen de 12.000 años y desafía versión oficial egipcia

Investigación sin revisión por pares cuestiona el origen de las pirámides y plantea una civilización avanzada anterior a Egipto

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Autor sugiere que Giza es obra de una cultura desconocida de hace 12 milenios. Egiptólogos rechazan la hipótesis por falta de pruebas.
Autor sugiere que Giza es obra de una cultura desconocida de hace 12 milenios. Egiptólogos rechazan la hipótesis por falta de pruebas. (Canva stock/Andrea Gambirasio de Pexels/Stock Photos 2000 de Getty Images)







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