Ciencia

Un hallazgo arqueológico replantea cómo se construyeron realmente las pirámides de Egipto

Investigación señaló que los egipcios usaron agua a presión para elevar bloques pesados y optimizar la construcción de sus pirámides

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Análisis de estructuras en Saqqara indicó que un sistema hidráulico habría facilitado el transporte y la colocación de bloques en las pirámides.
Análisis de estructuras en Saqqara indicó que un sistema hidráulico habría facilitado el transporte y la colocación de bloques en las pirámides. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEgiptopirámides
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.