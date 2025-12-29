Un hallazgo arqueológico replantea cómo se construyeron realmente las pirámides de Egipto

Análisis de estructuras en Saqqara indicó que un sistema hidráulico habría facilitado el transporte y la colocación de bloques en las pirámides.

Un estudio científico propuso que los constructores egipcios usaron un sistema hidráulico para mover enormes bloques de piedra, lo cual modifica la explicación tradicional basada en rampas y fuerza humana.

Una investigación divulgada en la revista PLOS ONE señaló que los ingenieros del Antiguo Egipto canalizaron las crecidas del Nilo para convertir el agua en una herramienta tecnológica. El análisis se apoyó en estructuras existentes en Saqqara que, durante décadas, recibieron interpretaciones equivocadas.

Los hallazgos surgieron del trabajo dirigido por Xavier Landreau, del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia. El equipo estudió la Pirámide Escalonada de Djoser y concluyó que el agua filtrada habría elevado bloques pesados desde el interior hacia niveles superiores, en un sistema comparable a un elevador.

La propuesta cambia la función atribuida a la pirámide, que se entendería también como una obra de ingeniería con un diseño avanzado. Landreau indicó que los constructores transformaron las crecidas anuales del Nilo en una solución práctica para transportar y acomodar materiales.

Una red oculta de canales, presas y filtros

La hipótesis sugiere que el sistema hidráulico requería un tratamiento previo del agua para evitar obstrucciones. Los investigadores identificaron componentes que sostienen esta idea:

Gisr el-Mudir: estructura masiva que habría operado como presa para regular agua y sedimentos.

Fosos de filtrado: compartimentos en un foso seco que depuraban el agua al retener partículas.

Pozos internos: conductos que permitían que el agua a presión elevara plataformas con bloques de varias toneladas.

Este enfoque explica por qué el tamaño de las piedras empleadas en construcciones monumentales aumentó en una sola generación, sin un incremento proporcional en la mano de obra.

Impacto en la comprensión de las pirámides de Giza

Aunque el estudio se centró en Saqqara, sus conclusiones alcanzan a las pirámides de Giza. Mover bloques superiores a cinco toneladas en la Gran Pirámide de Keops solo con rampas habría requerido miles de obreros trabajando sin pausa.

La asistencia hidráulica habría acelerado el proceso y elevado la precisión en el montaje. El método no sustituía a los operarios, sino que los integraba en un sistema técnico que aprovechaba la presión del agua en lugar de depender únicamente del esfuerzo físico.

El estudio refuerza la idea de que los egipcios poseían conocimientos avanzados de hidráulica, capaces de integrar canales, esclusas y presas en los proyectos arquitectónicos. Si la teoría se confirma, aclararía uno de los debates más persistentes de la arqueología y situaría las pirámides como obras que combinan ingeniería física y manejo eficiente de recursos naturales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.