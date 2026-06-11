Ciencia

Pescado almacenado en nevera y congelador absorbe aditivos plásticos de los envases, según estudio

La investigación detectó migración de sustancias químicas desde envases alimentarios hacia salmón, atún y merluza durante el almacenamiento doméstico

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Por Europa Press
Científicos comprobaron que el tiempo de conservación favorece la transferencia de aditivos plásticos al pescado y eleva la exposición de los consumidores.
Científicos comprobaron que el tiempo de conservación favorece la transferencia de aditivos plásticos al pescado y eleva la exposición de los consumidores. (ChatGPT/Generada con IA)







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