Ciencia

¿Peligro en su boca? Conozca las modas de redes sociales que preocupan a los dentistas

El Consejo General de Dentistas de España advierte que las modas de internet pueden provocar daños irreversibles en el esmalte y sensibilidad

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Por Europa Press
Especialistas en odontología alertan contra el uso de remedios caseros y tratamientos de internet que carecen de evidencia científica y pueden dañar la salud.
Especialistas en odontología alertan contra el uso de remedios caseros y tratamientos de Internet que carecen de evidencia científica y pueden dañar la salud. (Canva stocks/Beyza Kaplan de Pexels / Karola G de Pexels)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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