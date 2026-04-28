¿Peligro en su boca? Conozca las modas de redes sociales que preocupan a los dentistas

Especialistas en odontología alertan contra el uso de remedios caseros y tratamientos de Internet que carecen de evidencia científica y pueden dañar la salud.

El Consejo General de Dentistas de España lanzó una alerta sobre los riesgos de seguir tendencias virales sin respaldo profesional para el cuidado de los dientes. Óscar Castro, presidente de la organización, explicó que solo los procedimientos basados en evidencia científica garantizan la seguridad de los pacientes.

Los profesionales manifestaron una oposición rotunda a las pseudoterapias y remedios caseros comercializados en la red. El informe técnico sobre pseudociencias en odontología detalla un aumento en mensajes engañosos que prometen resultados milagrosos.

La institución señaló prácticas específicas como la odontología biológica, neurofocal o la biodescodificación dental. Según los expertos, estas corrientes atribuyen beneficios terapéuticos sin contar con una base científica contrastada.

El documento también menciona el peligro de tendencias en redes sociales que trivializan procesos complejos. Los dentistas citaron como ejemplos el uso de bicarbonato, limón o carbón activo para blanqueamientos domésticos.

Otras conductas riesgosas incluyen la compra de alineadores por Internet y el limado de dientes en casa. También destaca el uso de borradores mágicos para manchas o ejercitadores de mandíbula.

Los especialistas advirtieron que estos actos pueden provocar daños como el desgaste del esmalte o fracturas dentarias. Otras consecuencias son problemas en las encías y trastornos en la articulación temporomandibular.

El jerarca de la organización recomendó desconfiar de las promesas de resultados rápidos y económicos. Castro subrayó que ningún video de plataformas digitales sustituye la valoración clínica de un odontólogo colegiado.

La organización insistió en que toda intervención requiere una exploración individual previa. Además, los productos utilizados deben cumplir con estrictos controles sanitarios y regulatorios de las autoridades competentes.

Castro indicó que la mejor defensa ante los engaños es la información veraz y el criterio profesional.