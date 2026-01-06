Ciencia

Patines hechos con huesos de caballo revelan cómo pueblos antiguos enfrentaban inviernos extremos en Rusia

Un hallazgo arqueológico en el sur de Rusia revela cómo pueblos antiguos usaban huesos de caballo para desplazarse sobre el hielo y enfrentar inviernos extremos. Una historia de ingenio y supervivencia

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos identificaron patines de hueso usados hace miles de años en Rusia, evidencia de soluciones innovadoras para desplazarse en climas extremos.
Arqueólogos identificaron patines de hueso usados hace miles de años en Rusia, evidencia de soluciones innovadoras para desplazarse en climas extremos. (Museo de Historia Sueco/Museo de Historia Sueco)







