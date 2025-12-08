Ciencia

Hallan en Rusia un complejo ritual de 2.400 años con valiosos objetos importados

Descubren en Rusia un complejo sacrificial de 2.400 años con artefactos importados del Cáucaso y del mar Negro. El hallazgo es el más rico de su tipo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un complejo ritual de 2.400 años en Rusia revela objetos inéditos usados por nobles nómadas durante ceremonias funerarias.
Un complejo ritual de 2.400 años en Rusia revela objetos inéditos usados por nobles nómadas durante ceremonias funerarias. (Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias/Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRusia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.