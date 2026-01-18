¿Para qué sirve ponerle vinagre a las ollas antes de cocinar y por qué cada vez más personas lo hacen?

El vinagre en las ollas ayuda a absorber mejor el hierro, elimina residuos difíciles y permite curar utensilios de barro de forma segura.

El vinagre no solo cumple una función clave en la cocina como potenciador de sabor. También ofrece beneficios prácticos y nutricionales cuando se usa directamente en las ollas antes de cocinar, una práctica respaldada por su composición y por usos tradicionales que siguen vigentes.

Este ingrediente, presente en hogares desde hace miles de años, destaca por su versatilidad, tanto en la preparación de alimentos como en la limpieza de utensilios de cocina.

Un ingrediente con historia y múltiples usos

El vinagre resulta de la combinación de ácido acético y agua, producto de un proceso de fermentación. Su origen se remonta al año 5.000 a. C. en Babilonia. Desde entonces, su uso trascendió la gastronomía y se vinculó con la medicina, la conservación de alimentos y la limpieza, según información divulgada por The Nutrition Source Harvard.

En la cocina actual, una pequeña cantidad de vinagre modifica el perfil de sabor de los platillos. Además, cumple funciones específicas que van más allá del gusto.

Entre sus aplicaciones más conocidas destacan:

Ayuda a descomponer proteínas , lo que facilita marinar cortes de carne más duros.

, lo que facilita marinar cortes de carne más duros. Algunos tipos, en especial los añejos, aportan sabores intensos y complejos cuando se usan al final de la cocción.

cuando se usan al final de la cocción. Sus propiedades antibacterianas permitieron su uso histórico como conservante natural.

¿Por qué agregar vinagre directamente a las ollas?

El vinagre también aporta beneficios nutricionales cuando entra en contacto con los alimentos durante la cocción. Su ácido acético mejora la absorción del hierro, sobre todo el de origen vegetal.

Según el Arizona Department of Health Services, este ácido incrementa la solubilidad del hierro no hemo. Esto genera un ambiente ácido que favorece su biodisponibilidad en el sistema digestivo.

Por esta razón, se recomienda añadir un poco de vinagre a la olla antes de cocinar lentejas, espinacas, sésamo, garbanzos y frijoles, alimentos ricos en hierro vegetal.

Un aliado para la limpieza de utensilios

Otro uso práctico del vinagre en las ollas se relaciona con la eliminación de residuos difíciles. Este líquido ayuda a retirar restos de comida quemada en ollas, sartenes y platos.

El procedimiento consiste en agregar un chorro de vinagre, dejar reposar el utensilio durante 30 minutos y luego lavarlo de forma habitual.

Este mismo método resulta eficaz para remover depósitos de calcio en teteras y recipientes donde se hierve agua. Al calentar vinagre en su interior, los minerales se disuelven con mayor facilidad y se prolonga la vida útil de los utensilios.

¿Qué efecto tiene el vinagre en las ollas de barro?

El vinagre blanco, con un contenido aproximado de 5% de ácido acético, se utiliza con frecuencia en la limpieza del hogar por su capacidad para eliminar residuos comunes y patógenos.

En las ollas de barro, su uso permite curar el utensilio, un proceso necesario para sellar los poros del material. Esto reduce olores y evita que los alimentos absorban sabores indeseados.

El procedimiento recomendado incluye:

Sumergir la olla en agua fría durante toda la noche.

Secarla por completo al día siguiente.

Frotar un diente de ajo en el interior y exterior.

Colocar la olla en la estufa con una taza de vinagre blanco .

. Hervir el vinagre durante 5 minutos .

. Dejar enfriar la olla por completo.

Lavar el utensilio de forma normal antes de usarlo.

Tras estos pasos, la olla queda lista para su uso seguro en la preparación de alimentos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.