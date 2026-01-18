Ciencia

¿Para qué sirve ponerle vinagre a las ollas antes de cocinar y por qué cada vez más personas lo hacen?

Este ingrediente común aporta beneficios nutricionales, prolonga la vida útil de las ollas y mejora la limpieza en la cocina diaria

Por El Universal / México / GDA
El vinagre en las ollas ayuda a absorber mejor el hierro, elimina residuos difíciles y permite curar utensilios de barro de forma segura.
El vinagre en las ollas ayuda a absorber mejor el hierro, elimina residuos difíciles y permite curar utensilios de barro de forma segura.







