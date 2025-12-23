Ciencia

Para qué sirve poner vinagre en la preparación del esmalte de uñas

El vinagre actúa como desengrasante previo al esmalte y puede ayudar a que la manicura dure más tiempo si se usa de forma correcta

Por O Globo / Brasil / GDA
Usar vinagre blanco antes del esmalte ayuda a limpiar la uña, mejorar la adhesión del color y prolongar la manicura, según blogs especializados.
Usar vinagre blanco antes del esmalte ayuda a limpiar la uña, mejorar la adhesión del color y prolongar la manicura, según blogs especializados.







