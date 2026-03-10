Para qué sirve poner vinagre de manzana a la lechuga

El vinagre de manzana puede ayudar a desinfectar la lechuga, favorecer la digestión y aportar antioxidantes. Así puede incluirlo en una ensalada.

Las ensaladas suelen formar parte de las comidas cuando se busca una opción ligera y saludable. Uno de los ingredientes que muchas personas añaden es el vinagre de manzana, no solo por su sabor. Este producto también aporta propiedades que pueden beneficiar al organismo.

Agregar vinagre de manzana a la lechuga puede contribuir a la higiene de las hojas, mejorar la digestión y aportar compuestos que favorecen la salud cardiovascular.

Propiedades del vinagre de manzana en la lechuga

Según información divulgada por el portal científico Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal explicó que el vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas.

Los ácidos orgánicos presentes en este producto atraviesan las membranas de bacterias como Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Esto reduce su crecimiento.

Esta característica ayuda a desinfectar las hojas de lechuga después del lavado. Sin embargo, el vinagre no elimina todos los microorganismos. Por esta razón se recomienda realizar primero una desinfección adecuada. El vinagre funciona como complemento.

Beneficios digestivos del vinagre de manzana

La nutricionista también indicó que el vinagre de manzana es un producto fermentado. Contiene probióticos que pueden aumentar la cantidad de bacterias saludables en el tracto gastrointestinal.

Estas bacterias favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal. También contribuyen a mejorar la digestión.

Por esta razón, añadir una pequeña cantidad de vinagre de manzana a una ensalada con lechuga puede apoyar la salud digestiva.

Relación con la salud cardiovascular

Otro beneficio asociado al consumo moderado de vinagre de manzana se relaciona con la salud del corazón.

Karla Leal explicó que este ingrediente puede ayudar a reducir el colesterol total y los triglicéridos. También puede aumentar el colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”.

Este efecto se vincula con las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presentes en el vinagre de manzana.

Propiedades de la lechuga

La lechuga también aporta beneficios nutricionales.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta hortaliza contiene cerca de 95% de agua. Su consumo favorece la digestión.

Además, la lechuga aporta antioxidantes, vitaminas y minerales. Estos nutrientes contribuyen al funcionamiento del organismo.

También posee propiedades diuréticas. Por esa razón se utiliza como apoyo en el tratamiento de problemas como la cistitis y otras infecciones urinarias.

Cómo preparar una ensalada con vinagre de manzana y lechuga

El canal de YouTube Cocina rica, fácil y casera. Ricuras que alegran compartió una receta sencilla para preparar una ensalada con la cantidad adecuada de vinagre.

Ingredientes

1 aguacate

1 tomate

1 manzana verde o roja

4 a 6 hojas de lechuga previamente lavadas y desinfectadas por persona

5 mL de vinagre de manzana

5 mL de salsa vinagreta

5 mL de aceite de oliva

Preparación

Corte las hojas de lechuga en trozos medianos. Pele la manzana y córtela en cubos. Corte el tomate y el aguacate en pedazos medianos. Coloque todos los ingredientes en un recipiente. Mezcle bien. Agregue una cucharadita de vinagre de manzana. Añada la salsa vinagreta y el aceite de oliva. Mezcle nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.

Los especialistas recomiendan consumir el vinagre de manzana con moderación. El exceso puede provocar molestias gastrointestinales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.