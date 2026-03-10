Ciencia

Para qué sirve poner vinagre de manzana a la lechuga

El vinagre de manzana aporta propiedades antimicrobianas y probióticas que pueden mejorar la digestión y complementar la higiene de la lechuga

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El vinagre de manzana puede ayudar a desinfectar la lechuga, favorecer la digestión y aportar antioxidantes. Así puede incluirlo en una ensalada.
El vinagre de manzana puede ayudar a desinfectar la lechuga, favorecer la digestión y aportar antioxidantes. Así puede incluirlo en una ensalada. (Canva stock/Aflo Images/manyakotic de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGvinagrelechuga
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.