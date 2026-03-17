¿Para qué sirve el pequeño agujero del celular que casi nadie nota? Esta es su función clave

Un pequeño agujero en el celular es un micrófono secundario que reduce el ruido y mejora la claridad de las llamadas.

Muchos usuarios de celulares Android desconocen la utilidad de un pequeño orificio ubicado en el borde del dispositivo. Este detalle pasa desapercibido. Sin embargo cumple una función esencial en la calidad de las llamadas.

Los teléfonos incluyen varios elementos visibles. Destacan el altavoz, botones de volumen, encendido y el puerto de carga. También integran ranuras para NanoSIM y MicroSD. Aun así existe un pequeño hueco que genera dudas.

Diferencia con la ranura de la SIM

El orificio para la SIM se abre con un pin. Permite extraer una bandeja. El otro agujero no cumple esa función. No se abre ni expulsa piezas.

En la parte inferior del celular suele ubicarse un micrófono principal. Este capta la voz durante llamadas o grabaciones. No se debe confundir con el altavoz.

El orificio en la parte superior

Algunos modelos incluyen un segundo agujero en la zona superior. Este también es un micrófono secundario. Su función es distinta.

Este componente se encarga de reducir el ruido externo. Filtra sonidos del entorno como tráfico o construcciones. De esta forma mejora la claridad del audio.

¿Por qué es importante?

El sistema usa ambos micrófonos. El principal capta la voz. El secundario analiza el ruido ambiente. Luego el dispositivo aplica cancelación de ruido.

Esto permite que las llamadas sean más nítidas. La persona al otro lado escucha con mayor claridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.