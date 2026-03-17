Ciencia

¿Para qué sirve el pequeño agujero del celular que casi nadie nota? Esta es su función clave

El pequeño agujero en los celulares Android no es decoración. Es un micrófono clave que mejora la calidad de llamadas al reducir el ruido externo

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Por El País / GDA / Uruguay
Un pequeño agujero en el celular es un micrófono secundario que reduce el ruido y mejora la claridad de las llamadas.
Un pequeño agujero en el celular es un micrófono secundario que reduce el ruido y mejora la claridad de las llamadas. (Canva stock/Karola G de Pexels)







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El País / GDA / Uruguay

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

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